Эксперт: Шансы трех лидеров президентской гонки на Украине примерно равны

Шансы трех лидеров президентской гонки на Украине — Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко за менее чем два месяца до выборов примерно равны. Такое мнение высказал политтехнолог, профессор Алексей Ситников в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: казус Зеленского и битва олигархов», передает ФАН.

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По мнению эксперта, на украинский электорат может повлиять феномен Зеленского — с одной стороны, он новый человек в политике, не успевший «прославиться» в коррупционных схемах, с другой — его артистические таланты хорошо известны украинцам, ведь он часто мелькает на телеэкранах.

В то же время, Тимошенко всегда набирает больше голосов, чем показывают соцопросы, поэтому ее шансы также высоки.

Несмотря на усталость населения Украины от действующего президента Порошенко, его суммарный предвыборный потенциал высок — у него есть деньги, власть и армия.

— Я бы сейчас считал шансы трех лидеров примерно равными , — сказал Ситников.

Политолог также обратил внимание, что за кулисами этой предвыборной кампании снова появляются знакомые кукловоды — олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. Первый оказывает поддержку Тимошенко и Зеленскому, а второй — Петру Порошенко.

Выборы на Украине должны пройти 31 марта. Как сообщал Пятый канал, Верховная рада запретила наблюдателям от РФ присутствовать на голосовании.