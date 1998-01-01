Сотрудники подмосковного перинатального центра пострадали из-за лопнувшего шара

Два сотрудника перинатального центра в Коломне пострадали из-за лопнувшего гимнастического шара, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в одном из корпусов, когда работники учреждения накачивали снаряд для беременных женщин. В результате хлопка обрушились плиты с потолка и выбило окно. На место прибыли экстренные службы. Одна из пациенток сообщила, что после происшествия беременных стали эвакуировать, однако завели обратно через несколько минут.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Характер их травм не уточняется.

Ранее Пятый канал рассказывал о массовом отравлении посетителей нижегородского финтес-центра.