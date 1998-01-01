«Глаза горят у обоих»: Собчак встретилась с Богомоловым в Париже

Телеведущая Ксения Собчак несколько дней назад посетила французскую столицу, о чем не преминула сообщить подписчикам на своей странице в Instagram. И, как позже выяснилось, замужняя женщина была в Париже не одна. Компанию ей составил режиссер Константин Богомолов. Как считают многие, их связывает далеко не только дружба.
Богомолов сумел найти окно в своем плотном графике и вместе с Собчак посетил в Париже перформанс «ДАУ», сообщает Starhit.
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Режиссера и телеведущую уже не в первый раз замечают вместе. В декабре они даже не прятались от журналистов на светском мероприятии, куда Собчак и Богомолов пришли вдвоем.
Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия».