«Глаза горят у обоих»: Собчак встретилась с Богомоловым в Париже

Телеведущая Ксения Собчак несколько дней назад посетила французскую столицу, о чем не преминула сообщить подписчикам на своей странице в Instagram. И, как позже выяснилось, замужняя женщина была в Париже не одна. Компанию ей составил режиссер Константин Богомолов. Как считают многие, их связывает далеко не только дружба.

фото Ксения Собчак Instagram @xenia_sobchak

Богомолов сумел найти окно в своем плотном графике и вместе с Собчак посетил в Париже перформанс «ДАУ», сообщает Starhit.

— Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней Богомолов. И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники , — рассказала изданию посетительница арт-проекта.

Режиссера и телеведущую уже не в первый раз замечают вместе. В декабре они даже не прятались от журналистов на светском мероприятии, куда Собчак и Богомолов пришли вдвоем.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия».