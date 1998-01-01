«Глаза горят у обоих»: Собчак встретилась с Богомоловым в Париже

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Телеведущую и режиссера «спалили» очевидцы во французской столице.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак несколько дней назад посетила французскую столицу, о чем не преминула сообщить подписчикам на своей странице в Instagram. И, как позже выяснилось, замужняя женщина была в Париже не одна. Компанию ей составил режиссер Константин Богомолов. Как считают многие, их связывает далеко не только дружба.

фото Ксения Собчак Парижфото Ксения Собчак Instagram @xenia_sobchak

Богомолов сумел найти окно в своем плотном графике и вместе с Собчак посетил в Париже перформанс «ДАУ», сообщает Starhit.

Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней Богомолов. И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники, — рассказала изданию посетительница арт-проекта.

Режиссера и телеведущую уже не в первый раз замечают вместе. В декабре они даже не прятались от журналистов на светском мероприятии, куда Собчак и Богомолов пришли вдвоем.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия».

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