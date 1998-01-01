Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия»

, 23:13 Фото 32

7 и 8 февраля в театре на Таганке проходит премьера «Теллурии» — спектакля по книге Владимира Сорокина.

Фото: Telegram @KOnOfff

Ксения Собчак посетила премьеру постановки «Теллурия» в театре на Таганке. Представление поставлено по одноименному произведению 2013 года Владимира Сорокина, известного своими концептуальными романами «Норма» и «Голубое сало».

«Теллурия» — роман Владимира Сорокина 2013 года о будущем Европы, которая вошла в период Нового Средневековья.

В постановке «Теллурии» вместе с Богомоловым участвуют Ирина Апексимова, Сергей Чонишвили, Александр Збруев и еще ряд известных актеров.

Константин Богомолов оказался в эпицентре семейной драмы Ксении Собчак — 21 января муж светской львицы Максим Виторган подрался с режиссером возле московского кафе, предположительно, приревновав его к Ксении. Момент удара попал на камеры наблюдения.

Ранее Пятый канал сообщал о мировой премьере «Эффекта Пигмалиона» на сцене Александринки в Петербурге.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

23:38
Видео: Как сосульки сбивают вместе с трубами в Санкт-Петербурге
23:24
Назад в 90-е: Правоохранители проверяют информацию о перестрелке в Ростове-на Дону
23:13
Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия»
22:57
Призер международных турниров по боксу убит в Белгороде
22:43
Децла стали слушать в 150 раз чаще после его смерти
22:29
В США заявили о «частично успешном» испытании российского супероружия
22:14
Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока — 2»
21:54
Стали известны обстоятельства гибели врача сборной России по пулевой стрельбе
21:44
Пенсионеры в Киеве бьются на помойке за просроченные продукты — удручающее видео
21:25
«Никакой больницы» — Александра Яковлева опровергла информацию о госпитализации
21:15
Средняя цена бензина по России увеличилась на 34 копейки в начале февраля — Росстат
20:52
В Петербурге госпитализирована актриса фильма «Чародеи» Александра Яковлева
20:50
Минобороны РФ выдвинуло США условия по ДРСМД — видео
20:46
Ледяные медузы, как вестницы глобального потепления — видео
20:32
Ужесточение наказания водителям, сбежавшим с места ДТП, справедливо — эксперт
20:20
Зарина Догузова назначена главой Ростуризма
20:11
Зачем перемусоливать трагедию? — пиарщик Реввы про обвинения в смерти Децла
19:59
Проще купить новую машину: Эксперт о том, как привлечь АЗС к ответу
19:39
Видео: В Саратове обрушилась третья за день кровля жилого дома
19:35
Мать-героиня: корова в Вологодской области родила четырех телят — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама