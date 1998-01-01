Собчак побывала на премьере спектакля Константина Богомолова «Теллурия»

Ксения Собчак посетила премьеру постановки «Теллурия» в театре на Таганке. Представление поставлено по одноименному произведению 2013 года Владимира Сорокина, известного своими концептуальными романами «Норма» и «Голубое сало».

«Теллурия» — роман Владимира Сорокина 2013 года о будущем Европы, которая вошла в период Нового Средневековья.

В постановке «Теллурии» вместе с Богомоловым участвуют Ирина Апексимова, Сергей Чонишвили, Александр Збруев и еще ряд известных актеров.

Константин Богомолов оказался в эпицентре семейной драмы Ксении Собчак — 21 января муж светской львицы Максим Виторган подрался с режиссером возле московского кафе, предположительно, приревновав его к Ксении. Момент удара попал на камеры наблюдения.

Ранее Пятый канал сообщал о мировой премьере «Эффекта Пигмалиона» на сцене Александринки в Петербурге.