Появились первые кадры с места взрыва шара в перинатальном центре

В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры из перинатального центра в Коломне, где взорвался гимнастический шар.

На снимках видны последствия инцидента — обрушился подвесной потолок и выбило стекла. В результате разрыва гимнастического снаряда пострадали два сотрудника центра, их госпитализировали. Происшествие не повлияло на работу учреждения, поскольку хлопок произошел не в основном корпусе. Одна из пациенток центра сообщила, что сразу после хлопка беременных ненадолго эвакуировали.

— Я лежу на сохранении здесь. Нас стали эвакуировать. Сказали, что что-то взорвалось. Мы вышли на лестницу, постояли минут пять, и нас завели обратно. Потом в окно увидели пожарные машины, а в акушерском приемнике на каталке лежал мужчина весь в крови по пояс, его потом на реанимационной машине увезли. Нам сказали что взрыв был в инженерной, — рассказала Юлия Дмитриева.

В настоящее время на месте работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Пятый канал рассказывал о ЧП в подмосковном перинатальном центре.