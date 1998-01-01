«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

«Росконтроль» опубликовал результаты исследования стиральных порошков. Специалисты частной организации выяснили насколько моющие средства безопасны для здоровья.

В тестировании участвовали стиральные порошки для цветного белья «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и детский AOS/«Я родился».

Порошок Sorti получил высшую оценку по соответствию стандарту и эффективности в потребительских тестах. Между тем он обладает средней моющей способностью и оставляет поверхностно-активные вещества (ПАВ — прим. ред.) даже после третьего полоскания.

Проверку прошли также и средства других марок — «МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан». Их моющая способность варьируется от средней до высокой, как у «МИФ». Причем все эти порошки оставляют ПАВы после полосканий.

В черный список «Росконтроля» из-за несоответствия требованиям безопасности по показателю «индекс токсичности» попал детский стиральный порошок AOS/«Я родился». Его эффективность и моющая способность оказались ниже средней.

Стоит отметить, что индекс токсичности выходил за пределы установленной нормы у всех стиральных порошков, участвовавших в исследовании. При этом минимальный показатель у средства Sorti.

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