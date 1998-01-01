«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок

, 14:51 Видео 1 332

Специалисты частной организации выяснили насколько моющие средства безопасны для здоровья.

Фото: www.globallookpress.com

«Росконтроль» опубликовал результаты исследования стиральных порошков. Специалисты частной организации выяснили насколько моющие средства безопасны для здоровья.

В тестировании участвовали стиральные порошки для цветного белья «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и детский AOS/«Я родился».

Порошок Sorti получил высшую оценку по соответствию стандарту и эффективности в потребительских тестах. Между тем он обладает средней моющей способностью и оставляет поверхностно-активные вещества (ПАВ — прим. ред.) даже после третьего полоскания.

Проверку прошли также и средства других марок — «МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан». Их моющая способность варьируется от средней до высокой, как у «МИФ». Причем все эти порошки оставляют ПАВы после полосканий.

В черный список «Росконтроля» из-за несоответствия требованиям безопасности по показателю «индекс токсичности» попал детский стиральный порошок AOS/«Я родился». Его эффективность и моющая способность оказались ниже средней.

Стоит отметить, что индекс токсичности выходил за пределы установленной нормы у всех стиральных порошков, участвовавших в исследовании. При этом минимальный показатель у средства Sorti.

Ранее Пятый канал рассказал, почему «детская» вода опасна для здоровья. В погоне за прибылью производители минеральной воды для детей тратят огромные средства на упаковку и рекламу, забывая о качестве.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:16
Более 80 миллиардов рублей выделят на строительство ЖД-путей в Петербурге
16:07
Франция признала главенство Германии по «Северному потоку—2»
16:01
Видео: Актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет
15:56
Звездный пассажир: Дэвид Духовны прибыл на концерт в Петербурге на «Сапсане»
15:33
«Человек многогранного дарования»: Путин принес соболезнования семье Юрского
15:27
Соцсети захватывает видео, «приносящее физическую боль» — проверьте сами
15:23
Национальная служба санавиации получила первые восемь вертолетов
15:06
Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте
14:59
Стала известна дата прощания с актером Сергеем Юрским
14:51
«Росконтроль» назвал самый опасный стиральный порошок
14:41
Артисты «Ленинград Центра» взяли серебро на фестивале в Париже
14:33
По факту гибели горняка в шахте имени С. Тихова возбуждено уголовное дело
14:19
Названа дата обращения Путина с посланием Федеральному собранию
14:11
Пожар в футбольной академии в Рио-де-Жанейро унес жизни 10 человек
13:59
США вновь выступили за отставку Мадуро
13:52
Приставы начали проверку по инциденту с сотрудницей, нахамившей людям в Москве
13:34
В России собрали самый мощный в мире ракетный двигатель
13:15
На Украине завели дело о слежке за кандидатом в президенты Зеленским
12:48
Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах
12:44
Появились первые кадры с места взрыва шара в перинатальном центре

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама