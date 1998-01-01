Почему «детская» вода опасна для здоровья —видео

Детская минеральная вода может быть опасной для здоровья. К такому выводу пришли в Роскачестве. Специалисты заявляют: в погоне за прибылью производители тратят огромные средства на упаковку и рекламу, забывая при этом о самом важном — составе продукта.

Исследование Роскачества показало: изготовитель умышленно «мутит воду». Полезных веществ в специальной детской минералке не больше, чем в фильтрованной воде из-под крана.

В некоторых образцах йода вообще не обнаружено, мало кальция, не хватает фтора. Практически все показатели ниже предельно допустимых. Не только по составу, но и на вкус такая вода ничем не отличается от обычной столовой, зато на этикетке — кладезь витаминов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Кузбассе подтвердились случаи голодных обмороков у школьников.