Скандал с подкупом голосов избирателей разгорается на Украине

, 16:30 Эфирная новость 267

Правоохранители возбудили уголовное дело, после того, как «волонтеры» из администрации президента раздали украинцам документы вместе с 500-гривенными купюрами.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Петр Порошенко массово покупает голоса избирателей, чтобы сохранить президентское кресло. Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов, подчеркнув, что уже передала доказательства в МВД и даже добилась возбуждения уголовного дела.

У меня в руках пакет документов, который раздают так называемые волонтеры из администрации президента. Раздают людям за подписи и прикладывают 500 или тысячу гривен, — заявила лидер партии «Батькивщина».

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что уже подано 800 жалоб на предвыборные нарушения, возбуждено 19 уголовных дел. Сегодня избирком Украины должен объявить окончательный список зарегистрированных кандидатов. Сейчас их уже 42. И выборы все больше напоминают цирк.

Вот, к примеру, такое неформальное обращение к избирателям записал кандидат Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке.

Я клоун. И я этим очень горжусь и уверен, что я такой не один, — сказал он перед камерой.

В одном из своих предвыборных роликов кандидат в президенты расстреливает продажный парламент. А в другом он «хоронит» Порошенко и обещает ему адские муки за цены на газ.

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