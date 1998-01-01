Скандал с подкупом голосов избирателей разгорается на Украине

Петр Порошенко массово покупает голоса избирателей, чтобы сохранить президентское кресло. Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов, подчеркнув, что уже передала доказательства в МВД и даже добилась возбуждения уголовного дела.

— У меня в руках пакет документов, который раздают так называемые волонтеры из администрации президента. Раздают людям за подписи и прикладывают 500 или тысячу гривен, — заявила лидер партии «Батькивщина».

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что уже подано 800 жалоб на предвыборные нарушения, возбуждено 19 уголовных дел. Сегодня избирком Украины должен объявить окончательный список зарегистрированных кандидатов. Сейчас их уже 42. И выборы все больше напоминают цирк.

Вот, к примеру, такое неформальное обращение к избирателям записал кандидат Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке.

— Я клоун. И я этим очень горжусь и уверен, что я такой не один, — сказал он перед камерой.

В одном из своих предвыборных роликов кандидат в президенты расстреливает продажный парламент. А в другом он «хоронит» Порошенко и обещает ему адские муки за цены на газ.