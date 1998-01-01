Зеленский в клипе «хоронит» Порошенко и обещает ему адские муки за цены на газ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский снял видеоролик, в котором имитируются похороны предположительно действующего главы государства Петра Порошенко. Клип снят в лучших традициях Голливуда — камера оператора снимает происходящее с разных ракурсов, на лицах актеров — искренняя скорбь и печаль, оркестр исполняет трагическую музыку.
Зеленский перечислил несколько дел, по которым Порошенко войдет в печальную историю страны, упомянув, в частности, присвоение 20 миллионов из государственной казны и крышевание игорного бизнеса. Затем комик сетует, что нет никакой возможности захоронить тело «усопшего».
Обращаясь к присутствующим на этой мрачной церемонии, артист посоветовал им не удивляться, что на могильной плите не окажется имени «усопшего» — «ведь еще при жизни он переписал свою смерть на жену и близких родственников».
Зеленский также напомнил, что «покойный» «умел дружить: за четыре созыва в Верховной раде он успел побывать в девяти фракциях».
Одна из «схваток» между действующим президентом и теперь уже его соперником произошла за несколько минут до Нового года, когда с новогодним поздравлением на украинском телевидении в эфир пустили сначала поздравление Зеленского, а затем с опозданием Порошенко. Как сообщал Пятый канал, таким образом «шоколадный король» обращался с итогами года и пожеланиями на будущее с опозданием — уже в 2019 году.