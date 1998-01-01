Зеленский в клипе «хоронит» Порошенко и обещает ему адские муки за цены на газ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский снял видеоролик, в котором имитируются похороны предположительно действующего главы государства Петра Порошенко. Клип снят в лучших традициях Голливуда — камера оператора снимает происходящее с разных ракурсов, на лицах актеров — искренняя скорбь и печаль, оркестр исполняет трагическую музыку.

— Какое горе, неоценимая утрата для всей нашей политики. На выборах 2014-го он обещал нам сильную экономику. Как много он еще не смог нам пообещать. Он ушел, и ушел так рано! — пафосно говорит Зеленский, который до объявления о своем участии в предвыборной гонке был известен на Украине как актер комического жанра.

Зеленский перечислил несколько дел, по которым Порошенко войдет в печальную историю страны, упомянув, в частности, присвоение 20 миллионов из государственной казны и крышевание игорного бизнеса. Затем комик сетует, что нет никакой возможности захоронить тело «усопшего».

— Горько осознавать, что мы не можем предать его тело земле, ведь именно по его решению, на этой земле будет огромный жилищный комплекс. Мы даже не могли сжечь его тело в крематории, ведь цена на газ, о которой именно он договорился, мягко говоря, — умереть не встать. Но ничего, именно благодаря этой цене ему и так гореть в аду, — пояснил Зеленский.

Обращаясь к присутствующим на этой мрачной церемонии, артист посоветовал им не удивляться, что на могильной плите не окажется имени «усопшего» — «ведь еще при жизни он переписал свою смерть на жену и близких родственников».

Зеленский также напомнил, что «покойный» «умел дружить: за четыре созыва в Верховной раде он успел побывать в девяти фракциях».

— Не грусти, друг, скоро к тебе присоединяться все твои соратники. Спи спокойно, ты сделал лучшее, что мог сделать для нашей страны — ты умер, чтобы мы могли жить, — говорит в заключение Зеленский.

Одна из «схваток» между действующим президентом и теперь уже его соперником произошла за несколько минут до Нового года, когда с новогодним поздравлением на украинском телевидении в эфир пустили сначала поздравление Зеленского, а затем с опозданием Порошенко. Как сообщал Пятый канал, таким образом «шоколадный король» обращался с итогами года и пожеланиями на будущее с опозданием — уже в 2019 году.