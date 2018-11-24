Сергей Лавров почтил память погибших и репрессированных дипломатов

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По словам министра иностранных дел, в МИД РФ придерживаются богатых традиций российской дипломатии.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Илья Питалев

Сергей Лавров возложил цветы к памятной доске на Смоленской площади. На мемориале высечены имена тех сотрудников Министерства иностранных дела, кто погиб, выполняя свой долг.

Возложение венков — традиционное мероприятие, посвященное Дню дипломатического работника. Он отмечается 10 февраля. Именно в этот день в 1549 году был образован так называемый Посольский приказ. Ведомство отвечало за отношения с иностранными государствами.

Глава МИДа отметил, что задача сегодняшнего поколения дипломатов — обеспечить преемственность в работе, используя колоссальный опыт предшественников.

— Сегодня нет нужды говорить о том, насколько не просто складывается ситуация в мире. Хотел бы отметить, что подавляющее большинство наших дипломатов делает это с честью, оставаясь на уровне тех стандартов, которые заданы прошлыми поколениями, по крайней мере стремясь быть достойными этих уровней, — произнес Лавров.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном.

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