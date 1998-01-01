Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном

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Кадры сняты в Алжире во время встречи российского министра с алжирским коллегой.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

В интернете опубликован видеоролик, на котором журналисты слишком приблизили микрофон к Сергею Лаврову, едва не задев его. Глава МИД России не растерялся и поздоровался с микрофоном, как будто с протянутой ему рукой.

Запись выложил в Twitter журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.

Видео сделано после переговоров российского министра с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем.

Стоит отметить, что глава российского МИД нередко шутит во время различных официальных мероприятий. Неделю назад, как рассказывал Пятый канал, на пресс-конференции немецкая журналистка оговорилась и назвала министра иностранных дел Германии Лавровым.

— Ну, все. Теперь я точно буду обвинен и в том, что мы еще хотим Германию захватить и заполонить, — мгновенно отреагировал глава МИД РФ.

А в 2017 году в Берлине, когда ведущая упомянула, что Лавров пишет стихи и попросила охарактеризовать в стихах отношения России и ЕС, дипломат пошутил, что воздержится от ответа, так как в нем «может быть нецензурная рифма».

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