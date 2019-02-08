Россия не будет направлять наблюдателей на украинские выборы

Россия не будет отправлять своих наблюдателей на выборы на Украине. Такое решение было принято из соображений безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт МИД РФ.

В четверг, 7 февраля, депутаты Верховной рады приняли законопроект, согласно которому наблюдатели из России будут лишены права на участие в выборах президента Украины 31 марта. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присутствие российских наблюдателей якобы «может стать поводом информационных атак путем искажения фактов относительно избирательного процесса». Также россиянам будет запрещено принимать участие в выборах главы государства Незалежной в качестве представителей другой страны.

Отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей в МИД РФ оценили как грубейшее нарушение международных обязательств.

— Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами , — передает слова представителя МИД РФ РИА Новости.

В ведомстве отметили, что «из соображений безопасности представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ» Россия приняла решение не отправлять их на украинские выборы. Также в МИД призвали Запад дать оценку сложившейся ситуации на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал, что шансы трех лидеров президентской гонки на Украине примерно равны.