Россия не будет направлять наблюдателей на украинские выборы

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В МИД РФ отметили, что из соображений безопасности Россия приняла решение не отправлять наблюдателей на выборы на Украине.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Россия не будет отправлять своих наблюдателей на выборы на Украине. Такое решение было принято из соображений безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт МИД РФ.

В четверг, 7 февраля, депутаты Верховной рады приняли законопроект, согласно которому наблюдатели из России будут лишены права на участие в выборах президента Украины 31 марта. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присутствие российских наблюдателей якобы «может стать поводом информационных атак путем искажения фактов относительно избирательного процесса». Также россиянам будет запрещено принимать участие в выборах главы государства Незалежной в качестве представителей другой страны.

Отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей в МИД РФ оценили как грубейшее нарушение международных обязательств.

— Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами, — передает слова представителя МИД РФ РИА Новости.

В ведомстве отметили, что «из соображений безопасности представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ» Россия приняла решение не отправлять их на украинские выборы. Также в МИД призвали Запад дать оценку сложившейся ситуации на Украине.

Ранее Пятый канал сообщал, что шансы трех лидеров президентской гонки на Украине примерно равны.

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