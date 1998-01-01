Врач поставил под сомнение выводы Росконтроля об опасности стиральных порошков

Пугающие результаты проверки качества стирального порошка со стороны Росконтроля следует проверить в другой лаборатории. Об этом заявил врач общей практики Лев Авербах в беседе с Пятый каналом.

По словам специалиста, продукция заявленных в исследовании торговых марок неоднократно проверяются и имеет необходимую сертификацию со стороны контролирующих органов.

— Меня удивляет вывод исследования, потому что все порошки сертифицированы и находятся под контролем Роспотребнадзора, а при получении разрешения неоднократно проверяются. Не представляю, какие токсичные вещества можно выявить, — поделился мнением медик.

Лев Авербах отметил, что еще не было случаев отравления токсичными веществами после стирки вещей, как среди взрослых, так и среди детей. Он предположил, что некую опасность может представлять нарушение дозировки порошка, однако эта угроза сильно преувеличена.

Ранее Пятый канал сообщал, что Росконтроль выявил в образцах стирального порошка ряда производителей несоответствие требованиям безопасности по показателю «индекс токсичности».