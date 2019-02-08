Видео: Владимир Зеленский ввязался в перепалку с военными во Львове

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Протестующие встретили кандидата на пост украинского лидера у входа в ДК, где у Зеленского должен был состояться концерт.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @112 Украина

Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский едва не подрался с военными. Инцидент произошел во Львове перед зданием Дворца культуры.

В ДК у Зеленского и его команды «Квартал 95» должно было состояться юмористическое шоу. Однако программа едва не сорвалась — вход в здание артисту перекрыли участники акции протеста. Они встретили кандидата в президенты с плакатами, на которых в весьма нелестной форме выразили свое мнение о нем. Ветераны АТО, которые также были в числе протестующих, сообщили Зеленскому о том, что он «клоун, проплаченный олигархами».

Комик долго пытался договориться с агрессивно настроенной толпой «по-хорошему» и объяснить свою политическую позицию, но так и не встретил понимания со стороны оппонентов. Сообщалось, что выступление коллектива под угрозой срыва, но судя по Instagram самого Зеленского — концерт состоялся и прошел достаточно успешно.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Ванга предсказала победу Зеленского на выборах президента Незалежной.

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