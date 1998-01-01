Пророчество Ванги: Президентом Украины может стать Зеленский

, 7:53 79

Очередное, ранее неизвестное, предсказание болгарской ясновидящей опубликовали эксперты.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Исследователи обратили внимание на пророчества знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, которые находят подтверждения в событиях, происходящих на Украине, сообщает «Российский Диалог».

Внимание экспертов обратили на себя предсказания, которые еще не сбылись, но из них уже можно сделать некоторые умозаключения. Новый глава Незалежной не будет похож ни на кого из предшественников. По мнению болгарской прорицательницы, к власти придет человек из народа. И аналитики уверены, что в этом случае речь может идти о Владимире Зеленском.

Эта кандидатура ранее не фигурировала на политической арене и не занимала значимые посты.

Ванга отметила, что будущий президент пойдет на выборы с желанием воплотить в жизнь все обещания, которые по тем или иным причинам не были реализованы нынешней политической элитой Украины.

Также из предсказаний следует, что мира на территории Незалежной в текущем году ждать не стоит.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какое пророчество Ванги актриса Елена Проклова хранила 25 лет.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:25
Депутаты собираются «ликвидировать» российские дачи
8:15
Видео: Серьезный пожар произошел у автовокзала в Челябинске
8:09
Как сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге переносят морозы — видео
7:53
Пророчество Ванги: Президентом Украины может стать Зеленский
7:44
Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике
7:38
Певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко
7:34
Ученые рассказали о пользе секса в пожилом возрасте
7:29
Проклятие Михайловского замка или какие еще легенды хранит резиденция Павла I
7:19
Юный Трамп задремал на выступлении тезки и проснулся знаменитым — фото
7:10
Лайфхак: Как выкрутить цоколь разбившейся вдребезги лампочки
7:01
Как Волочкова познакомилась с новым бойфрендом
6:56
Фото: Сосульку, высотой с семиэтажный дом, обнаружили в Петербурге
6:51
Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле продолжает расти
6:41
«Я пока снимаю»: Ольга Бузова обсудила с поклонниками квартирный вопрос
6:34
Видео: Сотрудники ЧОП жестоко избили владельца мебельного салона
6:28
Под грифом «музыка»: Дэвид Духовны даст концерт в Москве и Петербурге
6:16
Что стало причиной массового отравления людей в нижегородском бассейне
6:09
Ксения Собчак и Максим Виторган впервые вышли в свет после скандала
5:57
Ученые назвали самые убийственные виды алкоголя
5:53
Видео: Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама