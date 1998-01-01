Пророчество Ванги: Президентом Украины может стать Зеленский

Исследователи обратили внимание на пророчества знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, которые находят подтверждения в событиях, происходящих на Украине, сообщает «Российский Диалог».

Внимание экспертов обратили на себя предсказания, которые еще не сбылись, но из них уже можно сделать некоторые умозаключения. Новый глава Незалежной не будет похож ни на кого из предшественников. По мнению болгарской прорицательницы, к власти придет человек из народа. И аналитики уверены, что в этом случае речь может идти о Владимире Зеленском.

Эта кандидатура ранее не фигурировала на политической арене и не занимала значимые посты.

Ванга отметила, что будущий президент пойдет на выборы с желанием воплотить в жизнь все обещания, которые по тем или иным причинам не были реализованы нынешней политической элитой Украины.

Также из предсказаний следует, что мира на территории Незалежной в текущем году ждать не стоит.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какое пророчество Ванги актриса Елена Проклова хранила 25 лет.