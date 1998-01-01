В исправительной колонии в Самаре произошел пожар. Инцидент случился в пятницу, 8 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, пожар начался в трехэтажном здании колонии № 5. К моменту прибытия пожарных расчетов на место ЧП, дым валил из окна на третьем этаже.

К 20 часам 42 минутам по московскому времени (21:42 по местному) сотрудники МЧС смогли локализовать пламя и снизить площадь возгорания до 40 квадратных метров, а уже в 20 часов 47 минут специалисты сообщили о ликвидации открытого горения и начале проветривания помещений.

По состоянию на 21 час 45 минут по Москве ликвидирован и пожар, и последствия возгорания.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре в футбольной академии Рио-де-Жанейро. Огонь унес жизни десяти человек.