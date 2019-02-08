Пожар в футбольной академии в Рио-де-Жанейро унес жизни 10 человек

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Трагедия произошла на базе бразильского клуба «Фламенго».

Фото, видео: Globo.com

На тренировочной базе юношеской команды одного из самых популярных бразильских клубов «Фламенго» в огне погибли десять человек, еще трое получили ожоги различной степени тяжести, сообщает телеканал Globo.

Возгорание произошло в здании, где проживали футболисты в возрасте от 14 до 17 лет. Власти устанавливают, есть ли среди погибших юные воспитанники. Трагедия произошла рано утром в пятницу, 8 февраля, в Рио-де-Жанейро. Что могло стать причиной возгорания — не уточняется.

Ранее Пятый канал рассказывал об опознании тела аргентинского футболиста Эмилиано Сала, который погиб в авиакатастрофе над Ламаншем.

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