В городе Белая Церковь Киевской области неизвестные попытались сорвать митинг Юлии Тимошенко. Злоумышленники бросили в толпу, собравшуюся у сцены, две дымовые шашки, после чего попытались скрыться., сообщает «Новое время».

Двое нарушителей были задержаны на месте, у пятерых людей на площади полиция изъяла семь предметов, напоминающих дымовые шашки. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье 296 УК Украины «Хулиганство».

Юлия Тимошенко выступала в Белой Церкви в качестве кандидата в президенты Украины от партии «Батькивщина». В пресс-службе организации случившееся назвали «провокацией» и заявили, что за инцидентом стоит СБУ и лично Петр Порошенко.

МВД Украины добавляет, что ранее в Белоцерковский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что во время выступления Тимошенко, в припаркованном за сценой Audi произойдет взрыв. Правоохранители эвакуировали автомобиль.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Украине разгорается скандал с подкупом голосов избирателей.