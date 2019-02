Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты аналитической компании Statista составили список смартфонов с высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные по гаджетам приводит ФАН со ссылкой на компанию Statista.

Лидером антирейтинга оказался смартфон — Xiaomi Mi A1, с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм. Далее следует — OnePlus 5T (1,68 Вт/кг), в тройке также оказался Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг. Отмечается, что предельно допустимое значение мощности излучения электромагнитных волн от гаджетов для европейских стран — 2 Вт/кг.

Update: #Pixel3 joins the list of the phones emitting the most #radiation https://t.co/r2NIRpUXdA pic.twitter.com/LzcV0SnfVo