Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты аналитической компании Statista составили список смартфонов с высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные по гаджетам приводит ФАН со ссылкой на компанию Statista.

Лидером антирейтинга оказался смартфон — Xiaomi Mi A1, с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм. Далее следует — OnePlus 5T (1,68 Вт/кг), в тройке также оказался Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг. Отмечается, что предельно допустимое значение мощности излучения электромагнитных волн от гаджетов для европейских стран — 2 Вт/кг.

При создании списка эксперты использовали данные немецкого ведомства радиационной защиты.

Кроме опасных смартфонов, эксперты Statista рассказали о самом безвредном гаджете: у Samsung Galaxy Note 8 мощность излучения электромагнитных волн составила 0,17 ватт на килограмм.

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