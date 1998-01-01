Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Эксперты аналитической компании Statista составили список смартфонов с высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные по гаджетам приводит ФАН со ссылкой на компанию Statista.
Лидером антирейтинга оказался смартфон — Xiaomi Mi A1, с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм. Далее следует — OnePlus 5T (1,68 Вт/кг), в тройке также оказался Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг. Отмечается, что предельно допустимое значение мощности излучения электромагнитных волн от гаджетов для европейских стран — 2 Вт/кг.
Update: #Pixel3 joins the list of the phones emitting the most #radiation https://t.co/r2NIRpUXdA pic.twitter.com/LzcV0SnfVo— Statista (@StatistaCharts) 4 февраля 2019 г.
При создании списка эксперты использовали данные немецкого ведомства радиационной защиты.
Кроме опасных смартфонов, эксперты Statista рассказали о самом безвредном гаджете: у Samsung Galaxy Note 8 мощность излучения электромагнитных волн составила 0,17 ватт на килограмм.
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