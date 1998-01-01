В России появится небьющееся стекло для смартфонов

Российские ученые планируют создать небьющееся стекло для смартфонов. Вместе со специалистами компании LG они уже работают над созданием особого материала, который защитит дисплей от повреждений. Новое стекло будет состоять из специальных кристаллов –ситалл (материал разработан советским физикохимиком Исааком Китайгородским — прим.ред.). По мнению создателей, это сделает его максимально прочным.

Как сообщается, новый материал будет даже прочнее покрытия Gorilla Glass, которое может выдерживать ударные воздействия. Ситаллы имеют высокую степень механической прочности (предел прочности ситаллов на изгиб — до 250 МПа) и способны выдерживать высокие и низкие температуры. Кроме того, такие кристаллы имеют низкую себестоимость.

Дата представления нового продукта пока не известна.

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