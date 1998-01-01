Глава ОБСЕ призвал Украину допустить российских наблюдателей на выборы

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в телефонном разговоре с главой украинского МИДа Павлом Климкиным выразил сожаление по поводу запрета Верховной рады на присутствие российских наблюдателей на выборах президента Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу словацкого министерства иностранных дел, которое возглавляет Лайчак.

7 февраля парламент Украины принял закон, который запрещает лицам с паспортом РФ быть наблюдателями на грядущих президентских выборах в Незалежной. Это осложняет работу ОБСЕ — организация планировала отправить на Украину делегацию от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в которую должны были войти и граждане России.

— Независимость, нейтралитет и профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах имеют решающее значение, — сообщил Лайчак.

Также глава ОБСЕ подчеркнул, что аккредитация всех членов делегации пойдет только на пользу Украине и призвал власти Незалежной найти решение сложившейся ситуации, которое позволило бы россиянам присутствовать на выборах.

Ранее Пятый канал сообщал, что Россия не будет направлять на Украину наблюдателей из соображений безопасности.