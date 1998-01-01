Синоптики: Наступило самое теплое десятилетие за последние 150 лет

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В течение каждой пятилетки мировые температуры будут в среднем на один градус выше показателей второй половины XIX века, предполагают ученые.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3591

Землю ждет «горячая декада» — по сообщению Всемирной метеорологической организации (ВМО), период с 2014-го по 2023 год будет самым теплым с середины XIX века — именно тогда метеорологи начали регистрировать сведения о погоде. Сообщения ВМО передает BBC.

В следующие пять лет нас ожидает рекордное потепление — среднегодовая температура будет выше на градус, чем во второй половине XIX века, в отдельные годы рост может достигать полутора градусов. В целом, десять лет между 2014 годом и 2023-м обещают стать самыми теплыми за последние 150 лет.

Среди причин температурных рекордов специалисты называют концентрацию парниковых газов, которые образуются от сожжения горючего топлива.

Ранее Пятый канал сообщал, что канадские ученые предрекают Земле климатический хаос.

Тема:
Погода 3591
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