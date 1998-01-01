Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

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В дальнейшем полеты на искусственный спутник Земли планируют совершать ежегодно.

Фото: www.globallookpress.com

Первая пилотируемая российская экспедиция отправится на Луну в 2031 году, сообщает РИА Новости. В дальнейшем полеты на искусственный спутник Земли планируется совершать ежегодно.

— Цель миссии: первая доставка экипажа на Луну, — говорится в документе головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения — прим. ред.).

Члены российского экипажа должны осуществить некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

В 2032 году запланирована доставка на Луну экипажа второй экспедиции и тяжелого лунохода с возможностью передвижения на нем космонавтов. Их миссией станет «апробирование средств передвижения по поверхности».

Целью экспедиции 2033 года станут поездки на луномобиле на дальние расстояния в рамках научных исследований и тестирование робототехнических комплексов.

В 2034 году должно начаться строительство лунной базы с продолжением работ в 2035-м.

Предшествовать пилотируемым полетам на Луну должны два испытательных старта в 2028–2029 годах, в рамках которых пройдут тесты взлетно-посадочного комплекса и облет спутника Земли пилотируемым кораблем.

Каждая экспедиция на Луну будет проводиться за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты. Первая —выведет на орбиты пилотируемый корабль. Вторая — доставит взлетно-посадочный комплекс для осуществления высадки и последующего старта с искусственного спутника Земли.

Ранее Пятый канал сообщал, что космонавты обоих полов поучаствуют в экспериментальной имитации полета на Луну. Составить коллектив из женщин и мужчин было решено, чтобы изучить функциональную и психологическую эффективность присутствия космонавтов разных полов.

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