Видео: Сердар Азмун прибыл в расположение ФК «Зенит»

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Иранский форвард перешел в стан «сине-бело-голубых» из «Рубина» в зимнее трансферное окно.

Фото, видео: instagram @zenit_spb, YouTube @Zenit Football Club

Иранский нападающий туркменского происхождения 24-летний Сердар Азмун прибыл в расположение ФК «Зенит», который на сборах в Испании проводит подготовку к весенней части сезона, сообщает RT.

Форварда лично встретил и поприветствовал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Иранец перешел в стан «Зенита» из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. В первой половине текущего сезона нападающий забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Зенит» включил Александра Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Петербургский футбольный клуб сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах европейского первенства.

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