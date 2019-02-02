«Зенит» включил Александра Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» включил арестованного футболиста Александра Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Список игроков, который был направлен в УЕФА опубликован на сайте команды.

Сообщается, что в список «А» вошли 24 футболиста.

Вратари: 41 Михаил Кержаков, 99 Андрей Лунев;

Защитники: 2 Александр Анюков, 3 Денис Терентьев, 6 Бранислав Иванович, 13 Луиш Нету, 15 Эльмир Набиуллин, 19 Игорь Смольников, 30 Эмануэль Маммана, 44 Ярослав Ракитский;

Полузащитники: 8 Матиас Краневиттер, 10 Клаудио Маркизио, 14 Далер Кузяев, 17 Олег Шатов, 21 Александр Ерохин, 25 Вильмар Барриос, 27 Магомед Оздоев, 33 Эрнани

Нападающие: 7 Сердар Азмун, 11 Себастьян Дриусси, 20 Роберт Мак, 22 Артем Дзюба, 29 Антон Заболотный и 9 Александр Кокорин.

Известно, что первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА команда «Зенит» проведет против турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Игра состоится 12 февраля в Стамбуле, ответный матч назначен на 21 февраля. Он пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».

Лига Европы УЕФА — это ежегодный международный футбольный турнир среди команд, которые по окончании сезона национального чемпионата заняли определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 февраля. Предлагается продлить пребывание под арестом скандальных футболистов до 8 апреля.