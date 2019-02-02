«Зенит» включил Александра Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» включил арестованного футболиста Александра Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. Список игроков, который был направлен в УЕФА опубликован на сайте команды.
Сообщается, что в список «А» вошли 24 футболиста.
Известно, что первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА команда «Зенит» проведет против турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Игра состоится 12 февраля в Стамбуле, ответный матч назначен на 21 февраля. Он пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».
Лига Европы УЕФА — это ежегодный международный футбольный турнир среди команд, которые по окончании сезона национального чемпионата заняли определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 февраля. Предлагается продлить пребывание под арестом скандальных футболистов до 8 апреля.