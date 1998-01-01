ТОП-10 самых маленьких и самых дешевых квартир в России

Эксперты по недвижимости отмечают, что, наверное, в каждом российском городе можно подобрать и купить на вторичном рынке «мини-квартиру» размером в 13 квадратных метров. Причем в некоторых населенных пунктах страны есть жилье еще меньшей площади. Риелторы составили рейтинг ТОП-10 самых маленьких и дешевых «малометражек», сообщает портал «Мир квартир».

Согласно исследованию, самая дешевая и маленькая квартира в России продается в Казани. Это — студия площадью всего 12 кв. м. в кирпичной пятиэтажке, за которую владелец надеется получить 1 миллион 350 тысяч рублей. В помещении сделан ремонт, есть отдельные душ и туалет, оборудованная кухонная зона, стеклопакеты, специально подобранные под габариты мебель и техника, а главное — статус квартиры.

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В Новосибирской области реализуется «малометражка», которая всего лишь на 50 кв. см. больше. Здесь аналогично сделан свежий ремонт, установлено пластиковое окно. Минусы — первый этаж и совмещенный санузел. Хотя, для 12,5 «квадратов» последнее обстоятельство скорее плюс. В любом случае, за квартиру просят 850 тысяч рублей.

На третьем месте город Миасс Челябинской области. Мини-квартира площадью 12,7 кв. м. продается всего за 430 тысяч рублей. В помещении установлено евроокно, есть туалет, но нет душа.

Места с четвертого по восьмое в списке занимают города, в которых площадь самых маленьких квартир составляет 13 кв. м. Жилье по описанию похоже, но есть основные отличия, например, наличие или отсутствие ремонта и счетчиков на воду. Цена в этих случаях зависит напрямую от состояния помещения и местоположения. Если цена «малютки» в Кемерово 650 тысяч рублей, то аналог в Калининграде — уже 750 тысяч. А в Архангельской области «малометражка» стоит уже 1,8 миллиона рублей. В квартире есть тамбур, вдобавок продавец согласовал перепланировку и готов оставить всю бытовую технику.

Девятую строчка заняла самая маленькая квартира во Владивостоке. Ее цена 1,7 миллиона рублей и площадь 14 «квадратов».

Завершает список малогабаритная студия в Ялте площадью 14,6 кв. м. Это, кстати, единственная новостройка в рейтинге. Жилье оборудовано мебелью и техникой, включая индукционную плиту и даже кондиционер. Дом уже сдан. Цена — 1,62 миллиона рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что определены российские регионы с самым доступным жильем. Эксперты выяснили, где в России ситуация с арендой стоит достаточно остро, а где съем жилья, наоборот, не «травмирует» семейный бюджет.