Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» в Петербурге

Глава Петербурга Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» в Северной столице в субботу, 9 февраля. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Александр Беглов поприветствовал участников конкурса и напомнил им о навыках, которые необходимы для формирования команды настоящих профессионалов.

— Лидер должен уметь создавать команду. Объединить, чтобы в этой команде не было конкуренции внутри — была слаженная работа, — сказал глава Северной столицы.

В полуфинале конкурса «Лидеры России» принимают участие управленцы из регионов Северо-Западного федерального округа, показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе. На протяжении двух дней будут проходить состязания в решении различных управленческих задач.

Победителей полуфинала по СЗФО объявят в понедельник, 11 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал во Владивостоке. Мероприятие проходит под эгидой организации «Россия — страна возможностей» по поручению Владимира Путина.