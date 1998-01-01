Швеция заявила о создании «убийцы» российских истребителей Су

, 13:56 Видео 223

Разработчики самолета обошлись без стелс-технологии и хорошего вооружения.

Фото, видео: Пятый канал, saabgroup.com

Шведский истребитель Saab Gripen E вполне может стать «кошмаром» для российских Су. Об этом заявил на презентации машины в Финляндии командующий ВВС Матс Хельгессон, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Business Insider.

—Этот самолет предназначен для уничтожения Су. У нас по этому делу «черный пояс», — сказал шведский военный.

По мнению Матса Хельгессона, российские истребители имеют преимущество над американскими благодаря превосходству в маневренности, и способности выполнять опасные фигуры высшего пилотажа.

Saab Gripen E может противостоять Су даже без стелс-технологии. Машина при этом не очень хорошо вооружена и не имеет высоких скоростных характеристик, но обладает способностью глушить радиосигнал. Именно это, по словам разработчиков, и делает ее «кошмаром» для российских истребителей.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский Су-27 решительно отогнал обнаглевший истребитель НАТО. Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения безупречно выполнил маневр и буквально выжал самолет ВВС альянса, слишком близко подошедшего к гражданскому борту.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:15
Организатор «Лидеров России» подготовит конкурс для управленцев Петербурга
14:59
«Держи меня за руку»: В сети появилось фото третьего ребенка Хабенского
14:46
«Черепахи атакуют»: В сети высмеяли призыв адмирала США «ударить первыми»
14:17
Флешмоб в честь перехода на цифровое вещание прошел в Чечне — видео
13:56
Швеция заявила о создании «убийцы» российских истребителей Су
13:25
Дело не только в генетике: Пять факторов, которые помогают людям не стареть
13:01
Крестьянский кроссворд: казацкое поселение и злак Хрущева
12:56
Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» в Петербурге
12:43
В Москве в мусорном контейнере обнаружили окровавленное тело женщины
12:37
«Телефоны не вредны»: Специалист об опасности смартфонов для здоровья
12:14
В США умер герой мема о плачущих мужчинах боксер Рокки Локридж
11:59
Актриса Юлия Снигирь показала фото, на котором она толстая
11:49
ТОП-10 самых маленьких и самых дешевых квартир в России
11:29
Галкин-младший устроил «гонки» на квадроцикле вокруг замка — видео
11:15
В метро Петербурга человек упал на рельсы
11:01
Дочь Любови Успенской тяжело восстанавливается после серьезной травмы
10:51
«Подавитесь, жабы!»: Лера Кудрявцева вышла из себя во время общения с фанатами
10:40
Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали на Сахалине
10:15
Крестный отец принца Гарри породнится с Меган Маркл
9:58
Москва вряд ли согласится на ввоз радиоактивных материалов из КНДР в РФ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама