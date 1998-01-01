Швеция заявила о создании «убийцы» российских истребителей Су

Шведский истребитель Saab Gripen E вполне может стать «кошмаром» для российских Су. Об этом заявил на презентации машины в Финляндии командующий ВВС Матс Хельгессон, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Business Insider.

—Этот самолет предназначен для уничтожения Су. У нас по этому делу «черный пояс» , — сказал шведский военный.

По мнению Матса Хельгессона, российские истребители имеют преимущество над американскими благодаря превосходству в маневренности, и способности выполнять опасные фигуры высшего пилотажа.

Saab Gripen E может противостоять Су даже без стелс-технологии. Машина при этом не очень хорошо вооружена и не имеет высоких скоростных характеристик, но обладает способностью глушить радиосигнал. Именно это, по словам разработчиков, и делает ее «кошмаром» для российских истребителей.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский Су-27 решительно отогнал обнаглевший истребитель НАТО. Российский многоцелевой истребитель четвертого поколения безупречно выполнил маневр и буквально выжал самолет ВВС альянса, слишком близко подошедшего к гражданскому борту.