Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России, составленный по результатам интернет-опроса аналитическим агентством «ТурСтат». Самым привлекательным городом для путешествий вдвоем на уикенд или День святого Валентина Северную столицу назвали 60% участников опроса.

За ним с огромным отрывом идут город-курорт Сочи и Владивосток — за них отдали голоса по 9% респондентов. На четвертом месте Казань с 7% голосов. Столица России Москва заняла лишь пятое место, получив 5% голосов, как и Екатеринбург. В рейтинг самых романтичных городов попали также Калининград и Нижний Новгород — их выбрали 3% участников опроса.

Ранее Пятый канал сообщал, что самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород.