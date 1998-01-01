Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России

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Результаты интернет-опроса опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат».

Фото, видео: ВКонтакте @my.piter

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России, составленный по результатам интернет-опроса аналитическим агентством «ТурСтат». Самым привлекательным городом для путешествий вдвоем на уикенд или День святого Валентина Северную столицу назвали 60% участников опроса.

За ним с огромным отрывом идут город-курорт Сочи и Владивосток — за них отдали голоса по 9% респондентов. На четвертом месте Казань с 7% голосов. Столица России Москва заняла лишь пятое место, получив 5% голосов, как и Екатеринбург. В рейтинг самых романтичных городов попали также Калининград и Нижний Новгород — их выбрали 3% участников опроса.

Ранее Пятый канал сообщал, что самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород.

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