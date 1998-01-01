Видео: Избиратели публично обвинили Зеленского в употреблении наркотиков

Противники кандидата в президенты Украины комика Владимира Зеленского публично обвинили его в употреблении наркотиков. Как сообщает телеканал «360», диалог состоялся возле здания Львовского цирка, куда шоумен приехал выступать с концертом. У входа его встречали около 150 человек. Один из протестующих заявил, что Зеленский употребляет наркотики и якобы он знаком с людьми, которые их кандидату в президенты поставляет. Активист предложил комику сдать анализ «прямо сейчас».

— Хорошо, вызывайте врача, — мгновенно согласился Зеленский.

Однако, когда мужчина достал телефон и начал куда-то звонить, комик быстро попрощался с толпой и прошел в здание цирка.

Днем ранее, как сообщал Пятый канал, в том же Львове Владимир Зеленский вступил в перепалку и едва не подрался с украинскими военными.