Оззи Осборн попал в реанимацию из-за бронхита

Музыкант Оззи Осборн госпитализирован в реанимацию в частной больнице. Об этом сообщает Sun со ссылкой на источник.

У медиков есть серьезные опасения по поводу состояния бывшего солиста Black Sabbath, ведь у певца диагностировали бронхит, который по мнению докторов, может перерасти в воспаление легких.

Ранее Пятый канал сообщал, что 70-летний «крестный отец хэви-метала» бывший вокалист Black Sabbath Оззи Осборн вынужден отменить несколько концертов в Великобритании из-за тяжелой формы заболевания гриппом, который в итоге перерос в бронхит. Сообщалось, что, когда Осборн лежал в больнице, его супруга и дети три дня не отходили от его постели.