Назван ТОП-5 самых удобных автомобилей

Эксперты портала SpeedMe определили пятерку самых удобных автомобилей для российских автолюбителей, сообщает URA.RU. При создании списка специалисты учитывали стоимость машины, ее презентабельный вид и полезные опции.

Рейтинг возглавил седан Volkswagen Polo, который привлекает хорошими габаритами, отличным качеством и приемлемой ценой. На второй строчке ТОП-5 кроссовер Mitsubishi ASX, благодаря широкому пакету опций и особому комфорту. Третью позицию прочно занимает Toyota Camry, главное отличие которой дорогой дизайн, простор и удобство в салоне. В «подвале» рейтинга расположились Kia Rio и Nissan Qashqai, особенность которых в «хорошем поведении» на дороге.

Ранее Пятый канал сообщил, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России.