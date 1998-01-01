День памяти Александра Пушкина прошел в Петербурге

Памятное собрание, посвященное 182-й годовщине со дня гибели Александра Пушкина, прошло в Петербурге в воскресенье, 10 февраля. По традиции во Всероссийском музее Пушкина собрались почитатели литературного гения. В собрании также приняли участие сотрудники музея и исследователи творчества великого русского поэта.

Мероприятие началось с минуты молчания. В ходе памятного собрания были озвучены исследовательские материалы о жизни и творчества легендарного поэта. Всем желающим была предоставлена возможность прочитать стихи и отрывки из произведений знаменитого писателя.

По окончании собрания посетители музея отправились в бывшую квартиру Пушкина через буфетную и столовую — так же, как сюда входили современники поэта, навещавшие своего друга и товарища.

Ранее Пятый канал сообщал, что Следственный комитет РФ попросили провести расследование обстоятельств гибели Пушкина. Инициатива исходит из Петербурга, где трагически погиб поэт в 1837 году.