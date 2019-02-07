СКР просят провести расследование обстоятельств гибели Пушкина

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой инициировать расследование причин и обстоятельств гибели поэта Александра Пушкина в 1837 году. Об этом он рассказал 78.ru.

Народный избранник уверен, что существует масса косвенных фактов, указывающих на то, что гибель великого поэта была неслучайной, и он мог стать жертвой заговора. По мнению Петрова, слишком многие современники Пушкина желали его смерти — «чтобы голос правды и истины погрузился в молчание вечности».

— Основная задача — разрешить загадку: была ли дуэль подстроена? Завязана ли там была императорская фамилия? Что за этим всем стоит? Ведь жизнь поэта прервалась так рано , — уверен Петров.

Депутат считает, что расследование необходимо провести « ввиду огромного морального и культурного авторитета» поэта ».

Как ранее сообщал Пятый канал, спустя 60 лет после загадочной гибели группы туристов на Северном Урале представители прокуратуры приступили к масштабной проверке всех материалов дела, то есть по сути, начали новое расследование. Над рассекреченным архивным делом перевала Дятлова будет работать большая группа специалистов.