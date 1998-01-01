В Петербурге ищут водителя, который не заплатил на бензин и скрылся, сбив заправщика на АЗС.

В социальных сетях опубликована запись камер наблюдения, которые запечатлели инцидент. На кадрах видно, как сотрудник бензоколонки встал на пути зеленого Audi. Водитель вышел из салона и оправился якобы оплачивать топливо. Через несколько секунд мужчина запрыгивает в автомобиль и ударяет по газам. Машина срывается с места и задней частью корпуса сбивает с ног заправщика.

Теперь водителя ищет полиция, ему предстоит ответить как за неоплаченный бензин, так и за вред, причиненный пострадавшему сотруднику АЗС.

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