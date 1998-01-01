Жуткие кадры: Иномарка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе в Уфе

В Уфе расследуют обстоятельства ДТП, которое едва не закончилось трагедией.

На одном из городских перекрестков водитель сбил женщину и двух детей. Момент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Иномарка на большой скорости врезалась в пешеходов, когда те переходили дорогу по зебре. Удар был такой силы, что мать и ее дочерей, младшей из которой всего три года, разбросало по проезжей части.

На помощь пострадавшим поспешили очевидцы. Травмы оказались серьезными.

Всех пострадавших госпитализировали. Водитель иномарки задержан. Он пояснил, что пытался проскочить перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.