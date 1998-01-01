ТОП-3 замены iPhone по значительно меньшей цене

Смартфоны марки Apple традиционно считаются лучшими мобильными гаджетами по всему миру — именно за качество и востребованность производитель просит совершенно баснословные суммы. Но, как оказалось, и за куда меньшую цену можно найти устройство, ничем не уступающее iPhone.

Рейтинг смартфонов, способных заменить iPhone, составил портал «Слово и дело». В список вошли гаджеты стоимостью до 20 тысяч рублей, обладающие восьмиядерным процессором.

Третье место: Honor Play

Gadgetsnow.com

Тройку лидеров замыкает Honor Play, сообщает издание «ПолитЭксперт». Заплатив чуть более 17 тысяч рублей, покупатель получает гаджет с экраном 6,3 дюйма, фронтальной камерой на 16 мегапикселей и основными камерами на 16 и 5 мегапикселей. Заряд батареи этого телефона — 3750 мАч.

Второе место: Xiaomi Pocophone F1

Digit.in

Серебро получил Xiaomi Pocophone F1. Камеры с разрешением 16, 5 и 12 мегапикселей, 6 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью четыре тысячи мАч можно приобрести за 18 тысяч рублей.

Первое место: HONOR 8Х

Avic.ua

Лучшим аналогом iPhone стал HONOR 8Х. Победа в том числе досталась гаджету за сочетание качества и цены — стоимость модели начинается от 15 тысяч рублей. В «начинку» смартфона входят экран с диагональю 6,5 дюймов, основная камера на 20 мегапикселей, «фронталка» на 16,4 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью в 3750 мАч.

Впрочем, какой бы смартфон вы ни выбрали, главное — позаботиться о его корректной работе. Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сохранить работоспособность телефона на морозе.