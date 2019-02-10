Что, опять? : Брэда Питта заметили вместе с бывшей женой

, 22:20 Видео 115

Актер открыто прибыл на юбилей к своей первой супруге — Дженнифер Энистон.

Фото: www.globallookpress.com

Поистине историческое событие произошло на вечеринке в честь 50-летнего юбилея Дженнифер Энистон: впервые за 15 лет папарацци удалось увидеть ее вместе с бывшим супругом Брэдом Питтом. Короткая видеозапись приезда Питта к месту проведения мероприятия мгновенно облетело всемирную сеть.

Супружество Брэда и Дженнифер закончилось в 2005 году — именно тогда пара официально сообщила о прекращении отношений, а Питт к тому же сошелся с Анджелиной Джоли. С тех пор бывших возлюбленных никто ни разу не видел в компании друг друга.

Два года назад, когда появились первые слухи о разладе в семье Питта и Джоли, а одновременно с этим Энистон сообщила о разводе с Джастином Теру, весь мир был практически уверен: эта звездная пара скоро сообщит о своем воссоединении. Но столь ожидаемого объявления не последовало. Однако после визита актера на юбилей к своей бывшей возлюбленной всем стало ясно, что определенные дружеские контакты они с Дженнифер все-таки поддерживают.

Заявлять о начале нового романа, вероятно, пока рано. Только за этот год это уже второй случай, когда Брэду Питту приписывают роман с мировыми знаменитостями — в январе Пятый канал рассказывал о том, что слухи о романе актера с Шарлиз Терон оказались недостоверными.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

23:15
Видео: истребители ВВС Ливии принудительно посадили пассажирский самолет
22:55
Нападение фанатки с «железной хваткой» на Макса Барских попало на видео
22:39
Стилист рассекретила беременность Цимбалюк-Романовской
22:20
Что, опять? : Брэда Питта заметили вместе с бывшей женой
22:04
Специалисты WWF объяснили причины нашествия белых медведей на жилые поселки
21:48
ТОП-3 замены iPhone по значительно меньшей цене
21:33
В Москву прибыл борт МЧС с российскими детьми, находившимися в багдадской тюрьме
21:32
От Украины на «Евровидение-2019» может отправиться россиянка
21:15
Лавров подарил собственный рисунок сотруднице ООН
20:56
Собчак и Богомолов вот-вот официально провозгласят себя парой
20:35
Давление растет, температура падает: прогноз погоды на неделю для Петербурга
20:19
Раненый в голову отец юного хоккеиста уверен, что его хотели убить
20:01
Российские хоккеисты вышли на второе место в третьем этапе Евротура
19:51
«Пригласите на свидание себя»: Как провести 14 февраля, если нет пары
19:35
Названа точная дата конца света — человечеству осталось жить 141 день
19:18
Украина за гранью здравого смысла — 44 кандидата в президенты
19:01
Жилой дом взорвался в Стокгольме
18:57
Участника «Дома-2» бросила девушка после родов Алены Рапунцель
18:51
Доигрались! Обнаглевших белых медведей с Новой Земли решено депортировать
18:42
Видео: хуситы нанесли ракетный удар по танкам Т-34-85 в Йемене

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

31 янв

Джоли устроила Питту испытание ради встречи с детьми

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама