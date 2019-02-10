Что, опять? : Брэда Питта заметили вместе с бывшей женой

Поистине историческое событие произошло на вечеринке в честь 50-летнего юбилея Дженнифер Энистон: впервые за 15 лет папарацци удалось увидеть ее вместе с бывшим супругом Брэдом Питтом. Короткая видеозапись приезда Питта к месту проведения мероприятия мгновенно облетело всемирную сеть.

Супружество Брэда и Дженнифер закончилось в 2005 году — именно тогда пара официально сообщила о прекращении отношений, а Питт к тому же сошелся с Анджелиной Джоли. С тех пор бывших возлюбленных никто ни разу не видел в компании друг друга.

Два года назад, когда появились первые слухи о разладе в семье Питта и Джоли, а одновременно с этим Энистон сообщила о разводе с Джастином Теру, весь мир был практически уверен: эта звездная пара скоро сообщит о своем воссоединении. Но столь ожидаемого объявления не последовало. Однако после визита актера на юбилей к своей бывшей возлюбленной всем стало ясно, что определенные дружеские контакты они с Дженнифер все-таки поддерживают.

Заявлять о начале нового романа, вероятно, пока рано. Только за этот год это уже второй случай, когда Брэду Питту приписывают роман с мировыми знаменитостями — в январе Пятый канал рассказывал о том, что слухи о романе актера с Шарлиз Терон оказались недостоверными.