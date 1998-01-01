Видео: Иван Ургант вышел на борьбу с гололедом в Петербурге

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В социальных сетях появились кадры, на которых шоумен очищает тротуар возле Мариинского театра.

Фото, видео: Instagram @urgantcom

Популярный телеведущий Иван Ургант взял в руки инструмент дворника, чтобы убрать наледь на улицах Петербурга. 10 февраля на странице артиста в Instagram появился ролик, снятый возле Мариинского театра, и стихотворение, на мотив песни Максима Леонидова «Девочка-видение». В нем с юмором рассказывается история 89-летней основательницы актерской династии Нины Ургант, которая пробирается сквозь сугробы «словно мышка», выходит на лед «как будто Фетисов» и спасается от снежных глыб с крыши ради встречи со своим внуком. 

Instagram @urgantcom

В комментариях предположили, что такой порыв может быть связан с недавним инцидентом в семье шоумена. В начале февраля его отец Андрей Ургант поскользнулся и сломал ногу. После этого 62-летнему актеру пришлось выступать на сцене в гипсе и с тростью, а его сын принялся сбивать толстую корку льда с тротуара во время визита в родной город.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему городским службам Петербурга не удается почистить некоторые здания от снега и льда, что приводит к падению наледи и гибели людей.

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