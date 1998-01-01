Глава Петербурга объяснил, почему городские крыши смертельно опасны для прохожих

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, почему городским службам не удается почистить некоторые здания от снега и льда, что приводит к падению наледи и гибели людей. Дело в том, что часть домов в городе относится к ведению федеральных и территориальных структур, а также частных лиц — их очистка вызывает у городских властей затруднения.

В качестве примера Беглов привел трагический случай 5 февраля на Петроградской стороне — там студент из Узбекистана погиб от удара глыбы льда, сорвавшейся с крыши. Здание, с которого упал лед, находится в ведении Минздрава.

Глава Петербурга отметил, что он уже связался с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и та согласилась выслать в Северную столицу комиссию для обследования всех зданий министерства.

Отдельно Беглов остановился на том, что с вызовом стихии нужно бороться сообща.

— Да, это стихия. Но ее нужно побеждать, с ней нужно бороться. Но всем вместе, а не только одной исполнительной власти. Всем вместе нужно заниматься этим вопросом, — пояснил градоначальник.

Ранее Пятый канал публиковал видео с падением глыбы на студента в Петербурге.