В сети появилось фото Дональда Трампа без волос и запоминающегося загара

, 2:15 24

Один из пользователей Twitter решил пофантазировать и представить, как мог бы выглядеть американский президент в натуральном виде.

Фото: www.globallookpress.com

В сети появился неожиданный юмористический коллаж на американского президента Дональда Трампа. Его опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником Stone Cold.

Молодой человек решил пофантазировать, как мог бы выглядеть глава государства без пересаженных волос и неестественного загара.

— Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком, — пояснил автор поста.

Twitter @stonecold2050

Фотоколлаж мгновенно стал вирусным. Почти 60 тысяч человек поставили ему лайк, а около двадцати тысяч решили его отрепостить на своих страницах.

Шутку пользователи оценили очень высоко. В комментариях появилось огромное количество фотожаб, шаржей и еще вариаций коллажей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых так тщательно скрываемая Трампом лысина случайно оголилась.

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