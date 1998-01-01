В сети появилось фото Дональда Трампа без волос и запоминающегося загара

В сети появился неожиданный юмористический коллаж на американского президента Дональда Трампа. Его опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником Stone Cold.

Молодой человек решил пофантазировать, как мог бы выглядеть глава государства без пересаженных волос и неестественного загара.

— Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком, — пояснил автор поста.

Twitter @stonecold2050

Фотоколлаж мгновенно стал вирусным. Почти 60 тысяч человек поставили ему лайк, а около двадцати тысяч решили его отрепостить на своих страницах.

Шутку пользователи оценили очень высоко. В комментариях появилось огромное количество фотожаб, шаржей и еще вариаций коллажей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых так тщательно скрываемая Трампом лысина случайно оголилась.