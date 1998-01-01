«Лидеры России» показали свои проекты в Санкт-Петербурге

«Лидеры России» представили свои идеи в Петербурге. До полуфинала добрались сотни участников. И на этом этапе презентовали значимые социальные и экологические проекты: от раздельного сбора мусора до поиска доноров для онкобольных детей. Также в рамках конкурса прошел благотворительный арт-фестиваль «Старая школа». Его цель — привлечь внимание к проблемам людей творческих профессий, оказавшихся в домах престарелых.

Сегодня в Петербурге назовут имена тех, кто пройдет в финал всероссийского конкурса. Однако, независимо от результата, у всех участников уже есть шанс начать карьеру в органах власти Северной столицы. Подробнее о будущих лидерах — в сюжете Дмитрия Зименкина.

Ранее Пятый канал рассказывал об открытии конкурса «Лидеры России».