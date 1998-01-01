Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали на Сахалине

На Сахалине стартовали международные игры «Дети Азии». На острове собрались около полутора тысяч спортсменов из 20 стран. Уже разыграли первые комплекты медалей. В борьбу вступили лыжники, хоккеисты и представители шорт-трека.

Впервые соревнования проходят зимой, в тридцатиградусный мороз. Некоторые участники приехали из теплых стран и никогда не видели снега, но суровые холода спортивному азарту оказались не помеха. О жаркой гонке в своем сюжете рассказал Евгений Подтергера.

Ранее Пятый канал рассказывал, что россиянин Дмитрий Логинов стал чемпионом мира по сноуборду.