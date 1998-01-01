Леди Гагу высмеяли в сети за привычку подглядывать

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В Twitter набирает популярность видео, на котором певица украдкой заглядывает в чужой смартфон.

Фото, видео: Twitter @ladygaga, youtube.com

Американская поп-исполнительница Леди Гага попалась на подглядывании в чужой телефон. Курьезный случай произошел на светском мероприятии в честь номинантов на премию «Оскар». Когда одна из актрис поднималась на сцену, в кадр попала певица, одетая в белое платье. В течение нескольких секунд она с любопытством смотрела на экран, прежде чем отвести глаза.

twitter @TalentSustains

В Twitter уже появились ироничные мемы, в которых Леди Гаге отводится роль ревнивой девушки или высмеивается и без того большой нос звезды. В то же время некоторые пользователи предположили, что она задержала взгляд на смартфоне вовсе не из любопытства.

Этот парень действительно уткнулся в телефон во время церемонии? Я бы тоже удивился! — пишут в комментариях.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему объявление лауреатов премии «Грэмми» прошло на фоне бойкота звезд.

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