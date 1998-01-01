На фоне бойкота главными номинантами началось объявление обладателей «Грэмми»

Не смотря на бойкот одиними из главных номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми», торжественная церемония объявления обладателей наград началась в Лос-Анджелесе. В рамках 61-й церемонии будут названы победители в 84 номинациях.

Большинство победителей будет оглашено в ближайшие несколько часов.

Вручение самых престижных премий национальной академии искусства и техники грамзаписи США, а также большой концерт, в котором примут участие звезды первой величины начнется в 3.30 по московскому времени. Пройдет церемония в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.

Не обошлось в этом году и без скнадала. От приглашения посетить церемонию отказались одни из главных претендетов на престижную премию — представители хип-хопа. Так, не приедут рэперы Кендрик Ламар, Дрейк и Childish Gambino. К слову, Ламар претендует на «Грэмми» в восьми категориях, Дрейк — в семи, а Childish Gambino — в пяти.

В инетервью New-York Times продюсер премии Кэн Эрлик заявил, что представители хип-хопа все больше отдаляются от «Грэмми», если не получают никаких наград. Как напомнило издание академия из года в год обходит рэперов наградами, хотя они регулярно представлены в большом количестве номинаций сразу.

А вот поп-певица Ариана Гранде и вовсе пожаловалась на сильное давление Эрлика в вопросе выбора песни для выступления на церемонии, после чего она также приняла решение не приходить на нее. Продюсер отреагировал в СМИ на демарш певице, что спровоцировало и вовсе серьезный конфликт.

Не явятся на церемонию и актер Брэдли Купер, который за совместный сингл с Леди Гага к фильму «Звезда родилась» представлен в двух номинациях. Он отбыл в Лондон. Десятикратная обладательница «Грэмми» американская певица Тэйлор Свифт тоже уехала в британскую столицу сославшись на важные съемки.