Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Министр обороны США Патрик Шэнахан прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщает Associated Press. По информации агентства, основная цель поездки — содействие переговорному процессу между руководством республики и представителями Талибана*.

Шэнахан подчеркнул, что у него нет распоряжений на сокращение американского присутствия в Афганистане, однако, он вдохновлен намерением Трампа прекратить самую длинную войну в истории США.

Патрик Шэнахан вступил в должность исполняющего обязанности министра обороны США 1 января 2019 года, заменив Джеймса Мэттиса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пентагон всерьез рассматривает возможность применения маломощных ядерных зарядов.

*— террористическая организация, запрещена в РФ.