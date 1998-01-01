Пентагон всерьез рассматривает возможность применения маломощных ядерных зарядов

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пришел к выводу, что главной задачей для американских военных являются укрепленные цели, такие как российские пункты управления и шахты с межконтинентальными ракетами.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

США стремятся предоставить своему главнокомандующему возможность отдавать приказы о применении ядерных боеприпасов малой мощности якобы для предотвращения глобального конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сославшись на анализ заявлений, которые в последнее время регулярно делают американские силовики. Также он предположил, что в качестве военных целей для ядерных боеприпасов малой мощности Пентагон выбрал российские шахты с баллистическими ракетами и защищенные пункты управления.

Внедрение подобных концепций возвращает нас на многие десятилетия назад к идеологии, когда ядерное оружие рассматривалось в качестве оружия поля боя. От этих маломощных ядерных зарядов осталось два шага до момента, когда возвращение ядерной артиллерии, ядерных минометов, ядерных мин, и ядерных гранат, — заявил дипломат.

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдеп усомнился в опасности для США российской системы «Посейдон».

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