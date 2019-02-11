Специалисты изучают необъяснимые «взрывы» в атмосфере Земли

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Ультрафиолетовый телескоп «Ломоносов» засек световые всплески, источник которых остается неизвестным.

Фото: Twitter @roscosmos

Спутник «Ломоносов», оснащенный ультрафиолетовым телескопом, обнаружил в атмосфере Земли световые «взрывы» неизвестного происхождения, сообщает РИА Новости.

Атмосфера нашей планеты время от времени озаряется всплесками ультрафиолетового излучения, которые случаются из-за электрических разрядов и грозовых облаков. По словам директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка, происхождение обнаруженных «взрывов» не укладывается в известные науке теории.

— Мы не знаем пока какова их физическая природа… К примеру, во время полета «Ломоносова» на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» — вопрос открытый, — сообщил ученый.

«Ломоносов» разработан и построен ОАО «ВНИЭМ» по заказу МГУ для изучения кратковременных вспышек в верхней части земной атмосферы. Он был запущен в космос в апреле 2016 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские космонавты высадятся на луну в 2031 году.

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