Специалисты изучают необъяснимые «взрывы» в атмосфере Земли

Спутник «Ломоносов», оснащенный ультрафиолетовым телескопом, обнаружил в атмосфере Земли световые «взрывы» неизвестного происхождения, сообщает РИА Новости.
Атмосфера нашей планеты время от времени озаряется всплесками ультрафиолетового излучения, которые случаются из-за электрических разрядов и грозовых облаков. По словам директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка, происхождение обнаруженных «взрывов» не укладывается в известные науке теории.
«Ломоносов» разработан и построен ОАО «ВНИЭМ» по заказу МГУ для изучения кратковременных вспышек в верхней части земной атмосферы. Он был запущен в космос в апреле 2016 года.
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