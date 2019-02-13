Назван самый популярный подарок ко Дню святого Валентина

Самым популярным подарком на День всех влюбленных стали мишки из декоративных роз. К этому выводу пришли эксперты сервиса «Юла», проанализировав все объявления, появившиеся на сайте за последнее время. Результаты исследования оказались в распоряжении Lenta.ru.

Как выяснилось, количество объявлений о продаже таких мишек за последние полгода увеличилось в 36 раз. Они составили треть товаров, представленных на сайте с пометкой «к 14 февраля». Средняя цена такого изделия — почти две тысячи рублей.

Чаще всего продавцы предлагали купить декоративных мишек розового цвета, на втором месте — красный цвет, на третьем — синий. Из предложенных товаров покупатели чаще всего выбирали мишек величиной в 20 и 40 сантиметров.

Согласно результатам исследования, самыми «романтичными» городами стали Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Томск, Краснодар и Новосибирск — в них больше всего предложений с пометкой «к 14 февраля».

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