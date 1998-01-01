Видео: Подопечным дома престарелых раздают браслеты, чтобы не потерялись

Подопечным дома престарелых в Ленинградской области перед прогулкой раздают браслеты. Не для красоты, конечно, а для безопасности. Специальный гаджет укажет точное местоположение человека, если он не отвечает на звонки или не может объяснить, где находится.

Более того, умная техника поделится данными о «потеряшке» в экстренной ситуации. Имя, фамилия, адрес, телефоны родственников, а главное — список болезней и необходимые лекарства и противопоказания. То есть вся необходимая информация, чтобы потерявшийся получил квалифицированную медицинскую помощь в случае необходимости. Помочь пожилому человеку очень просто. Достаточно достать мобильный телефон, приложить к браслету, где указан код, и просто его отсканировать. Подробности в репортаже — Сергея Лескова.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему психологи рекомендуют родителям не использовать умные часы и прочие устройства для контроля за детьми.